Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции

Северо-эстонская региональная больница (PERH). Фото: Postimees/Scanpix

Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что специалиста PERH подозревают в нарушении требований к проведению тендеров и в мошенничестве, в неоднократном принятии и в вымогательстве взяток, в подделке документов, в использовании поддельных документов, а также в отмывании денег.

В качестве подозреваемого был допрошен также один из сотрудников упомянутой службы, его подозревают в мошенничестве и в нарушении требований проведения государственных тендеров.

В соответствии с подозрением, технический директор за взятки обеспечил ряд преимуществ предприятиям, участвовавшим в тендере. Общая стоимость тендеров, в основном связанных с проектированием и строительством, превышала 10 млн евро.

"У нас есть основания утверждать, что с подозреваемым связаны несколько участвовавших в тендерах предприятий и их представителей. Это повлечет за собой предъявление подозрений и ряду юридических лиц. Поскольку целый ряд процедурных мер еще в стадии осуществления, более точной информацией мы поделиться не можем", - прокомментировал этап расследования уголовного дела руководитель процесса, ведущий государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус.

"Мы настоятельно рекомендуем руководителям предприятий еще внимательнее следить за деятельностью работников, отвечающих за проведение тендеров, оценивать возможные опасности и механизмы возникновения коррупции, чтобы снизить вероятность совершения преступления и стать его жертвой. Важно также, чтобы предприятия соблюдали правила честной конкуренции и, если оказание услуги честным путем становится невозможным, немедленно оповещали бы об этом правоохранительные органы", - добавил руководитель бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Мати Омблер.

Расследованием дела занимается бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции, руководит ходом расследования Государственная прокуратура.

В середине сентября 2016 года Государственная прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором обвиняет в преступлениях бывшего главу Северо-Эстонской региональной больницы (PERH), директора отдела инфотехнологии и руководителя отдела питания, предъявлены также обвинения фирме по организации питания и ее исполнительному директору.

Согласно обвинению, бывший председатель правления PERH Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые он в течение многих лет гарантировал предоставление питания со стороны обвиняемой в рамках того же уголовного дела фирмы. Согласно обвинению, медицинское учреждение неоднократно в результате тендера заключало договор с обвиняемой фирмой. За это глава PERH неоднократно посещал за счет фирмы Октоберфест в Германии. Предварительное следствие по уголовному делу провело бюро коррупционных преступлений центральной уголовной полиции под руководством госпрокуратуры.