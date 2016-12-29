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Новое подразделение США прибудет в Тапа из дислоцитрованной в Польше бригады

Торжественное открытие инфраструктуры для войск НАТО в Тапа. Фото: Министерство обороны
Cегодня 19:46
Рубрика: Эстония

В феврале следующего года в рамках кампании по размещению в Эстонии войск союзников в Тапа прибудет новое подразделение из дислоцированной в Польше бригады США.

В настоящее время в Тапа размещено подразделение 173-й воздушно-десантной бригады США, которое во второй половине февраля следующего года уйдет из Эстонии и вместо него прибудет подразделение 1-го батальона 69-го бронеполка, передает новостной портал ERR. В состав нового подразделения входят танки Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в середине декабря, что в начале следующего года в Германию прибудут вместе с техникой 4000 американских военнослужащих, которые затем будут направлены в Польшу.

На саммите НАТО в Варшаве, который прошел летом этого года, было решено отправить на восточные границы альянса в Европе четыре тысячи военных из международных батальонов. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о том, что в Польшу будут направлены дополнительные батальоны НАТО.

Надежда Берсенёва
Редактор

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