Партия независимости третий квартал подряд осталась без пожертвований

Партия независимости в том числе выступает против членства Эстонии в ЕС. Фото:

В четвертом квартале 2016 года Партии независимости Эстонии не пожертвовали ни одного цента.

Как следует из финансовых документов, в четвертом квартале политическая сила вообще не задекларировала ни каких доходов. Без пожертвований и доходов она оставалась как во втором, так и в третьем кварталах.

Выборы в Рийгикогу Партия независимости провалила, получив всего 0,2% от общего числа голосов. Государственного финансирования она не получает.

По состоянию на 11 января в Партии независимости состоят 2050 человек.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале нового квартала. Но малые партии зачастую не представляют документы к назначенному сроку.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.