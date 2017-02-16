"Инсайт": дипломную работу можно купить за 300 евро, обнаружить плагиат очень сложно

Академический плагиат, отсутствие мотивации у студентов и необходимость вузов демонстрировать красивую статистику привели к девальвации высшего образования и покупке дипломных работ, защитить которые может даже абсолютно некомпетентный студент. Человек назвавшийся Клементом, рассказал передаче "Инсайт", что каждый год к нему за такими дипломными работами приходит по 5-6 студентов.

"Достаточно просто зайти на Фейсбук, в любую группу. Там без проблем можно найти. Даже если ты напишешь сообщение о том, что ты ищешь диплом — тебе уже лично напишет человек, который этим занимается то есть никто не узнает, что ты действительно его купил, - говорит Клемент. - Поначалу, когда я делал знакомым и друзьям, я брал начиная от 200 евро. Сейчас я беру побольше, потому что как-то надо стимулировать себя. Сейчас я беру от 500 и выше".

По мнению Клемента, студенты заказывают дипломны, поскольку сами не смогут написать работу, но им нужна какая-то бумажка о том, что они где-то учились. "Потому, что родителям нужно что-то показать, либо ходит уже третий год и деньги просто сам платит, платное обучение. Просто чтобы не зря якобы эти три года или четыре, сколько он там учится, потратил", - объясняет мужчина.

По мнению лектора Таллиннского университета Аурики Меймре, тех, кто заказывает и пишет дипломные работы следовало бы наказывать в уголовном порядке. По ее словам, это очень серьезная проблема.

Достоверно узнать, какие из дипломных работ были написаны на заказ, практически невозможно. Для борьбы с плагиатом в академических работах, которым является и присвоение чужой работы, университеты используют целый ряд современных цифровых систем. Одна из них - KRATT, разработана центром образовательных технологий HITSA. Фактически эта система ищет лишь неправильно оформленные цитаты. Определить, кто автор текста, написана ли работа самим студентом или куплена, она не может.

"Я проверяю в интернете, и опять же, я это делаю более продуктивно, чем этот KRATT. Програма, по крайней мере среди филологов, насколько мне известно, не пользуется успехом. Потому что не выявляет того, чего надо", - говорит Аурика Меймре.

Плагиат не имеет срока давности. Если случай плагиата будет обнаружен даже после окончания студентом университета — он будет лишен своего диплома. Как можно поймать студента, который выдает чужую работу работу за свою?

"Допустим, в какой-то идеальный день придумают программу. Уже не KRATT, а ту, что реально смотрит на стилистику. Будут в университетских базах данных, для начала хотя бы в пределах одного университета все письменные работы студента, которые они выполняют даже в ручную. И тогда эта программа, анализирующая стилистику, сделает жизнь проще. С другой стороны, если эта программа будет проверять уже весь интернет, любые сайты, любые работы — тогда, ну можно выявить человека, который написал", - считает Аурика Меймре.