Таллинн выплатит многодетным малоимущим семьям пособие к 100-летию Эстонии

В Эстонии зарегистрировано около 9 тысяч детей с ограниченными возможностями. Многие из них могут жить полноценной жизнью, если вовремя и в полном объёме будут получать реабилитационные услуги. Государство на эти цели ежегодно выделяет 1395 евро на человека. Сюда входят занятия у логопеда, психолога, физиотерапевта, социального работника — полный спектр услуг. Однако использовать эту сумму по максимуму мало кому удаётся. В чем проблема, специально для передачи "Инсайт" выяснила Евгения Волохонская.