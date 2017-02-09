Таллинн выплатит многодетным малоимущим семьям пособие к 100-летию Эстонии
Отделы социального обеспечения районных управ Таллинна начали прием ходатайств о пособиях на детей в многодетных малоимущих семьях в связи со 100-летием Эстонской Республики. Размер пособия на одного ребенка составляет 35 евро.
О пособии могут ходатайствовать семьи с тремя и более детьми, нетто-доход на первого члена которых в предшествующие ходатайству три месяца был меньше действующего минимума заработной платы (470 евро) в месяц, а доход на каждого следующего члена семьи - меньше 80% (376 евро) от этой суммы, сообщает Раэпресс.
Ходатайства принимаются до 23 мая. Размер пособия - 35 евро на ребенка.
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