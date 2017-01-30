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ФОТО и ВИДЕО: президенты Керсти Кальюлайд и Петр Порошенко обсудили отношения Украины и ЕС (1)

"Актуальная камера"
Cегодня 07:14 Обновлено 18:30
Рубрика: Эстония

Предстоящие президентские выборы в странах ЕС не повлияют на санкционную политику в отношении Российской федерации, заявил находящийся в Эстонии с официальным визитом президент Украины Петр Порошенко. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала риторику своего коллеги, отметив, что санкции в отношении России нельзя отменять до того, как будут выполнены все пункты Минских соглашений, передает "Актуальная камера".

Приезд Петра Порошенко в Эстонию стал первым визитом президента Украины в регион стран Балтии и Финляндии. В Таллинне украинский лидер обсудил со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд двусторонние отношения, ситуацию на Донбасе, процесс реформ и интеграции с Евросоюзом, а также предстоящее председательство Эстонии в ЕС.

На вопрос о том, повлияют ли прошедшие выборы в США и предстоящие выборы в Европе на поддержку, которую оказывает Украине Запад, оба президента подчеркнули, что по-прежнему верят в солидарность зарубежных партнеров.

"Во-первых, Украина ничего не боится. Во-вторых, мы готовы защищать свою территорию от вторжения агрессора, в том числе Российской Федерации. В-третьих, международная, европейская, трансатлантическая солидарность базируется на общении и общих ценностях", – сказал президент Украины Петр Порошенко.

Керсти Кальюлайд в своем обращении отметила, что санкции с России нельзя снимать до того, как будут выполнены все пункты Минских соглашений.

"Первый шаг должен сделать агрессор и тот, кто совершил ошибку. И нет причин полагать, что эта позиция может как-то поменяться. Принятые в международном сообществе ценности не изменятся и после выборов в Европе", – сказала президент Кальюлайд.

Комментируя отношения между Украиной и Европейским союзом, Кальюлайд отметила, что Эстония выступает за скорейшее введение безвизового режима между ЕС и Украиной. "Мы очень довольны тем, что Украина серьезно относится к решению данного вопроса и старается продвинуться как можно дальше в процессах, которые этому сопутствуют", – отметила она.

Не обошли стороной президенты и экономические отношения между двумя странами. Крайне важно, чтобы Украина продолжала реформы в целях развития правового государства, продолжения и развития борьбы с коррупцией и предоставлению инвесторам чувства защищенности, подчеркнула Керсти Кальюлайд. В свою очередь Порошенко отметил, что Эстония внесла самый большой вклад на душу населения в помощь Украине. Отдельные слова благодарности Эстонии прозвучали и за восстановительное лечение раненых украинских военных.

Видеосюжет репортера "Актуальной камеры" Стаса Кузнецова:

Сергей Михайлов, Ирина Киреева
Редактор

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