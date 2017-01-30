logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Ратас: для Эстонии важно мирное разрешение конфликта на востоке Украины

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Фото: Сийм Лыви, ERR
Cегодня 07:14
Рубрика: Эстония

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заверил Украину в полной поддержке. С соответствующим заявлением он выступил перед намеченным на понедельник, 23 января, визитом в Таллинн президента Украины Петра Порошенко.

По словам Ратаса, Украина была и остается для нашей страны значимым партнером, чье благополучие очень важно для эстонского государства, передают утренние теленовости ETV+.

Эстония будет и дальше продолжать сотрудничать с Украиной по самым разным вопросам, будь то экономические отношения, сотрудничество в сфере обороны или помощь в проведении реформ и достижении безвизового режима с Евросоюзом, заверил премьер-министр Эстонии.

"Также для нас крайне важно мирное разрешение конфликта на востоке Украины, для чего Эстония сделает все от нее зависящее во время своего председательствования в ЕС", - подчеркнул Ратас.

В ходе официального визита в Эстонию президент Украины Петр Порошенко встретится со своей коллегой Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.

Главными темами встреч станут отношения Эстонии и Украины, обстановка в зоне вооруженного конфликта на Донбасе, а также председательство Эстонии в ЕС.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 22.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Коллеги: работоспособность у Лембиту Куузе была бешеной
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Департамент соцстрахования: если трудовая книжка утеряна, то стаж до 1999 года придется доказывать

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США