В понедельник президент Украины Петр Порошенко наносит официальный визит в Эстонию

Петр Порошенко намерен сделать Украину членом ЕС. Фото: AFP/Scanpix

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заверил Украину в полной поддержке. С соответствующим заявлением он выступил перед намеченным на понедельник, 23 января, визитом в Таллинн президента Украины Петра Порошенко.

По словам Ратаса, Украина была и остается для нашей страны значимым партнером, чье благополучие очень важно для эстонского государства, передают утренние теленовости ETV+.

Эстония будет и дальше продолжать сотрудничать с Украиной по самым разным вопросам, будь то экономические отношения, сотрудничество в сфере обороны или помощь в проведении реформ и достижении безвизового режима с Евросоюзом, заверил премьер-министр Эстонии.

"Также для нас крайне важно мирное разрешение конфликта на востоке Украины, для чего Эстония сделает все от нее зависящее во время своего председательствования в ЕС", - подчеркнул Ратас.

В ходе официального визита в Эстонию президент Украины Петр Порошенко встретится со своей коллегой Керсти Кальюлайд, премьером Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором.

Главными темами встреч станут отношения Эстонии и Украины, обстановка в зоне вооруженного конфликта на Донбасе, а также председательство Эстонии в ЕС.