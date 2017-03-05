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Марина из Naiskodukaitse: теперь я не боюсь помогать людям

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Владислав Лушин
Cегодня 22:07
Рубрика: Эстония

Женщина в военной организации нонсенс? Совсем нет. Почему представительницы прекрасного пола вступают в местные дружины народного ополчения, выяснила "Актуальная камера +".

Насчитывающая почти две с половиной тысячи членов женская военизированная организация Naiskodukaitse - отличный пример того, что государственная оборона уже давно не является исключительно мужским делом.

Её участницы наравне с активом Кайтселийта и Сил обороны проводят учения в лесах и маршируют по главным площадям эстонских городов - именно на одном из таких парадов идеей вступить в женское ополчение загорелась и Марина Лийнар.

"Я случайно оказалась в городе и увидела гордо марширующих, величественных женщин в форме", - говорит Лийнар.

В ряды Naiskodukaitse Марина вступила в 2015-м, а уже через год решила воссоздать Элваскую ячейку организации и была выбрана ее председателем. Отделение из 16 человек старается активно вносить свой вклад в жизнь города Элва. Марина и её подопечные регулярно помогают проводить местные мероприятия Кайтселийта, знакомят молодежь со своей организацией и обучают, как действовать в кризисной обстановке - к примеру, в случае пожара или террористического акта.

По словам Марины, за время членства в женском ополчении она приобрела немало новых друзей, с которыми проводит своё свободное время. Более того, наряду с деятельностью в Naiskodukaitse и основной работой бухгалтера Марина успевает быть мамой и бабушкой - её старшая дочь воспитывает близнецов. Как признаётся наша героиня, в последние годы русский язык она использует только при общении со своей мамой - остальные члены её большой семьи предпочитают говорить по-эстонски.

Как заключает Марина, членство в военизированной организации помогло ей преодолеть и свой главный страх.

"Я переборола свой самый большой страх - это страх помогать людям. Вот если с человеком что-то случится - автокатастрофа, или он потеряет сознание, или что-то - раньше я боялась подойти и оказать помощь. Теперь я умею, я получила специальную подготовку и я готова помогать людям", - отмечает Лийнар.

Виктор Сольц
Редактор

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