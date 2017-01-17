В парламенте обсудят коллективное обращение по поводу реформы собственности

Здание Рийгикогу в Таллинне. Фото: Postimees/Scanpix

Во вторник, 10 января, на открытом заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудит коллективное обращение Союза вынужденных квартиросъемщиков Эстонии, касающееся реформы собственности.

"После восстановления независимости Эстонии прошла реформа собственности. В ходе реформы бывшим владельцам и их правопреемникам было возвращено или возмещено незаконно отчужденное имущество. При этом не было задачи ущемить чьи-либо интересы, но, к сожалению, при возврате жилых помещений, прежние жители почувствовали, что это было несправедливо по отношению к ним", – сказал председатель комиссии по экономике Айвар Кокк.

Сторонники коллективного обращения требуют, чтобы Рийгикогу принял закон, который позволит компенсировать причиненные реформой собственности ущерб и несправедливость людям, которые не получили возможности приватизировать квартиры, находившиеся в их пользовании, по льготным условиям.

К обращению приложен проект закона о возмещении ущерба, нанесенного в ходе проведения реформы собственности.

Цель коллективного обращения – начать публичную дискуссию о необходимости загладить новую несправедливость, которая была создана в ходе проведения реформы. Инициаторы коллективного обращения считают, что, будучи членом ЕС, Эстония обязана соблюдать права человека, в том числе и право на неприкосновенность жилища, которое было нарушено в ходе реформы собственности.

Обращение, которое подписали около 5000 человек, было передано Рийгикогу осенью прошлого года. В нем народным избранникам напоминают о принятой в 1991 году реформе, в результате которой власти Эстонии стали возвращать дома и квартиры бывшим владельцам или их наследникам, а 60 000 жителей страны превратились в вынужденных квартиросъемщиков, лишившись возможности приватизировать жилье, уточняли ранее утренние теленовости ERR.

Авторы коллективной жалобы считают, что государство должно признать такую ситуацию несправедливой и принять закон, который компенсировал бы вынужденным квартиросъемщиках ущерб, нанесенный реформой.

На заседании выступят Хелле Калда и Эндель Плоом из Союза съемщиков Эстонии, советник отдела государственного имущества Министерства финансов Уку Хянни, руководитель отдела строительства и жилища Министерства экономики и коммуникаций Карин Силлманн и главный специалист службы по вопросам строительства и жилища Юлле Рейди.

Открытое заседание начнется в 14:00 в конференц-зале Рийгикогу. Мероприятие будет транслироваться в интернете.