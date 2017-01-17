В парламенте обсудят коллективное обращение по поводу реформы собственности
Во вторник, 10 января, на открытом заседании комиссия Рийгикогу по экономике обсудит коллективное обращение Союза вынужденных квартиросъемщиков Эстонии, касающееся реформы собственности.
"После восстановления независимости Эстонии прошла реформа собственности. В ходе реформы бывшим владельцам и их правопреемникам было возвращено или возмещено незаконно отчужденное имущество. При этом не было задачи ущемить чьи-либо интересы, но, к сожалению, при возврате жилых помещений, прежние жители почувствовали, что это было несправедливо по отношению к ним", – сказал председатель комиссии по экономике Айвар Кокк.
Сторонники коллективного обращения требуют, чтобы Рийгикогу принял закон, который позволит компенсировать причиненные реформой собственности ущерб и несправедливость людям, которые не получили возможности приватизировать квартиры, находившиеся в их пользовании, по льготным условиям.
К обращению приложен проект закона о возмещении ущерба, нанесенного в ходе проведения реформы собственности.
Цель коллективного обращения – начать публичную дискуссию о необходимости загладить новую несправедливость, которая была создана в ходе проведения реформы. Инициаторы коллективного обращения считают, что, будучи членом ЕС, Эстония обязана соблюдать права человека, в том числе и право на неприкосновенность жилища, которое было нарушено в ходе реформы собственности.
Обращение, которое подписали около 5000 человек, было передано Рийгикогу осенью прошлого года. В нем народным избранникам напоминают о принятой в 1991 году реформе, в результате которой власти Эстонии стали возвращать дома и квартиры бывшим владельцам или их наследникам, а 60 000 жителей страны превратились в вынужденных квартиросъемщиков, лишившись возможности приватизировать жилье, уточняли ранее утренние теленовости ERR.
Авторы коллективной жалобы считают, что государство должно признать такую ситуацию несправедливой и принять закон, который компенсировал бы вынужденным квартиросъемщиках ущерб, нанесенный реформой.
На заседании выступят Хелле Калда и Эндель Плоом из Союза съемщиков Эстонии, советник отдела государственного имущества Министерства финансов Уку Хянни, руководитель отдела строительства и жилища Министерства экономики и коммуникаций Карин Силлманн и главный специалист службы по вопросам строительства и жилища Юлле Рейди.
Открытое заседание начнется в 14:00 в конференц-зале Рийгикогу. Мероприятие будет транслироваться в интернете.
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