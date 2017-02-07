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Бывший исполнительный директор Свободной партии покинул ее ряды

Велло Вяйнсалу. Фото: Свободная партия
Cегодня 14:12
Рубрика: Эстония

Велло Вяйнсалу, ранее занимавший должность исполнительного директора Свободной партии, решил выйти из ее состава.

Решение выйти из партии связано с личными причинами и упреков к самой партии у него нет, сказал Вяйнсалу во вторник, 31 января, новостному порталу ERR.

"Я думаю, что ситуация улучшается. Я видел рост этой организации, и если еще полтора года назад в ней были разногласия между различными течениями, то сегодня этого больше нет", - сказал Вяйнсалу, добавив, что партия достигла зрелости.

По данным Коммерческого регистра, Вяйнсалу вышел из партии 30 января, а вступил в нее в июне 2015 года.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель заявил, что встретится с Вяйнсалу на следующей неделе, и не пожелал комментировать его выход из партии до этой встречи.

Правление Свободной партии назначило Вяйнсалу исполнительным директором в декабре 2015 года. Эту должность он занимал до сентября прошлого года.

Велло Вяйнсалу окончил экономический факультет Таллиннского технического университета, работал в строительной организации EKE и длительное время руководил предприятием ELKE Grupi AS, в котором у него есть доля участия. Он также четыре года возглавлял волостное собрание Вихула.

Андрей Крашевский
Редактор

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