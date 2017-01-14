ФОТО: Партия реформ выбирает нового председателя

Партия реформ собралась сегодня в Таллинне для того, чтобы выбрать нового председателя.

На место главы партии баллотируются Кристен Михал и Ханно Певкур.

Кристен Михал сказал порталу ERR Uudised до начала съезда партии, что сегодня проходит важное событие для партии.

Нынешний председатель партии Таави Рыйвас также заверил, что выбор нового главы партии – очень важен для партии.

Член партии Калле Паллинг сказал, что сегодняшний день имеет символическое значение, поскольку выбирают нового председателя, который начнет готовить партию к местным выборам и затем к выборам в парламент.

Со 2 января члены Партии реформ могли проголосовать за одного их кандидатов электронным путем. Предварительное голосование закончилось в четверг вечером. Окончательные результаты станут известны на съезде партии после подсчета бумажных бюллетеней.