logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ФОТО: председателем Партии реформ стал Ханно Певкур

Cегодня 16:12 Обновлено 19:29
Рубрика: Эстония

Партия реформ в субботу, 6 января, на съезде в Таллинне выбрала нового председателя – Ханно Певкура.

За Певкура проголосовали 1048 членов партии, за второго кандидата в председатели – Кристена Михала голоса отдали 635.

В ходе электронного голосования, которое состоялось еще до съезда, свои предпочтения высказали 1311 человек, а на субботнем съезде бюллетени заполнили еще 382 человека. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Членами правления Партии реформ выбрали Сийма Калласа, Каю Каллас, Юргена Лиги, Урмаса Паэта, Марис Лаури, Арто Ааса, Анне Суллинг, Урве Тийдус, Айвара Сыэрда, Антса Лаанеотса, Урмаса Клааса, Андрея Коробейника, Лайне Рандъярв и Калле Паллинга.

Кристен Михал сказал порталу ERR Uudised до начала съезда партии, что сегодня – важное событие для партии. Ханно Певкур до выборов комментариев не дал.

Бывший председатель партии Таави Рыйвас также заверил, что выбор нового главы партии – очень важен для партии. По словам Рыйваса, в любом случае у партии будет сильный председатель и управление. 

Член партии Калле Паллинг сказал, что сегодняшний день имеет символическое значение, поскольку выбирают нового председателя, который начнет готовить партию к местным выборам и затем к выборам в парламент.

По словам реформиста Рейна Ланга, в предварительном электронном голосовании приняли участие более 1300 человек. На съезде собрались примерно 800 членов партии и это должно обеспечить новому председателю достаточно сильный мандат.

"Напомним, что в прошлый раз Таави Рыйвас стал председателем партии с 800 голосами, а в партии почти 12 000 членов, так что этот мандат был не таким уж сильным. Для того, чтобы вообще говорить о партийном мандате, должно быть по меньшей мере около 2000 голосов", – сказал Ланг.

На выборах правления партии баллотировались Лео Аадел, Арто Аас, Йоко Алендер, Денис Бородич, Юри Яансон, Йоэль Йессе, Кая Каллас, Сийм Каллас, Эркки Келдо, Урмас Клаас, Андрей Коробейник, Урмас Круузе, Кристьян Кылъялг, Антс Лаанеотс, Марис Лаури, Юрген Лиги, Урмас Паэт, Калле Паллинг, Райт Пихельгас, Хейди Пурга, Мати Райдма, Лайне Рандъярв, Валдо Рандпере, Майдо Руусманн, Андрус Сеэме, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Мадис Тимпсон, Терье Трей и Март Вырклаэв.

Урмас Суклес отозвал свою кандидатуру на съезде партии.

Со 2 января члены Партии реформ могли проголосовать за одного их кандидатов электронным путем. Предварительное голосование закончилось в четверг вечером.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Грипп набирает обороты, но пик заболеваемости еще впереди
 foto
В Раквере построят концертный зал имени Арво Пярта
 foto
Спасатели возобновили рейды для проверки пожарной безопасности

Зарубежные новости

foto
В Россию не пустили несколько автобусов Lux Express из Финляндии
 foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле