ФОТО: председателем Партии реформ стал Ханно Певкур

Партия реформ в субботу, 6 января, на съезде в Таллинне выбрала нового председателя – Ханно Певкура.

За Певкура проголосовали 1048 членов партии, за второго кандидата в председатели – Кристена Михала голоса отдали 635.

В ходе электронного голосования, которое состоялось еще до съезда, свои предпочтения высказали 1311 человек, а на субботнем съезде бюллетени заполнили еще 382 человека. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Членами правления Партии реформ выбрали Сийма Калласа, Каю Каллас, Юргена Лиги, Урмаса Паэта, Марис Лаури, Арто Ааса, Анне Суллинг, Урве Тийдус, Айвара Сыэрда, Антса Лаанеотса, Урмаса Клааса, Андрея Коробейника, Лайне Рандъярв и Калле Паллинга.

Кристен Михал сказал порталу ERR Uudised до начала съезда партии, что сегодня – важное событие для партии. Ханно Певкур до выборов комментариев не дал.

Бывший председатель партии Таави Рыйвас также заверил, что выбор нового главы партии – очень важен для партии. По словам Рыйваса, в любом случае у партии будет сильный председатель и управление.

Член партии Калле Паллинг сказал, что сегодняшний день имеет символическое значение, поскольку выбирают нового председателя, который начнет готовить партию к местным выборам и затем к выборам в парламент.

По словам реформиста Рейна Ланга, в предварительном электронном голосовании приняли участие более 1300 человек. На съезде собрались примерно 800 членов партии и это должно обеспечить новому председателю достаточно сильный мандат.

"Напомним, что в прошлый раз Таави Рыйвас стал председателем партии с 800 голосами, а в партии почти 12 000 членов, так что этот мандат был не таким уж сильным. Для того, чтобы вообще говорить о партийном мандате, должно быть по меньшей мере около 2000 голосов", – сказал Ланг.

На выборах правления партии баллотировались Лео Аадел, Арто Аас, Йоко Алендер, Денис Бородич, Юри Яансон, Йоэль Йессе, Кая Каллас, Сийм Каллас, Эркки Келдо, Урмас Клаас, Андрей Коробейник, Урмас Круузе, Кристьян Кылъялг, Антс Лаанеотс, Марис Лаури, Юрген Лиги, Урмас Паэт, Калле Паллинг, Райт Пихельгас, Хейди Пурга, Мати Райдма, Лайне Рандъярв, Валдо Рандпере, Майдо Руусманн, Андрус Сеэме, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Мадис Тимпсон, Терье Трей и Март Вырклаэв.

Урмас Суклес отозвал свою кандидатуру на съезде партии.

Со 2 января члены Партии реформ могли проголосовать за одного их кандидатов электронным путем. Предварительное голосование закончилось в четверг вечером.