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Самолет Nordica вернулся в Таллинн из-за технической неисправности

Фирма Nordica расправляет крылья. Фото: ERR
Cегодня 07:24
Рубрика: Эстония

Вылетевший из Таллинна в Брюссель самолет авиаперевозчика Nordica вечером во вторник вернулся в Таллиннский аэропорт, из-за технической неисправности, на которую указал сигнал датчика.

Как пишет Postimees, судно находилось в воздушном пространстве Швеции, когда датчик давления масла в двигателе просигнализировал о неполадке. Командир самолета принял решение вернуться в Таллинн, передали утренние теленовости ETV+.

В аэропорту выяснилось, что датчик дал ложную тревогу и реальной опасности не было. Для компании Nordica это уже третий схожий случай за последние полтора месяца.

По словам представителей эстонского авиаперевозчика, статистические данные показывают, что такие случаи являются обычными для всех авиакомпаний, хотя три инцидента за короткий период – это все же много. Вернувшиеся в Таллинн пассажиры вылетели в Брюссель на другом самолете.

Ирина Киреева
Редактор

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