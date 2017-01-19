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Строительство Рейди теэ должно начаться в мае

Video
Константин Свиридовский
Cегодня 21:26
Рубрика: Эстония

Таллиннский департамент городского планирования представил видео макета Рейди теэ. Чиновники надеются, что доработанный ими план строительства дороги будет утвержден, и откладываемые до сих пор строительные работы весной наконец уже начнутся. Однако у противников строительства трассы видео в формате 3D вызвало новые вопросы.

Начинается видеотур с перекрестка улиц Йыэ и Ахтри. В непосредственной близости от него начнутся первые строительные работы. Старые здания планируется снести в первую очередь, чтобы проложить первый участок дороги. Это позволит избежать пробок на этом перекрестке, передает "Актуальная камера".

"Скорее всего, мы попробуем начать строительные работы там, где нет дороги - на территории возле порта. Но перед началом строительных работ нужно снести все старые здания", - говорит замдиректора Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллик.

Улица Петроолеуми будет находится в эпицентре большой стройки, здесь же будет и самое шумное место, ведь на улице Петроолеуми еще находится выезд для грузовиков из Таллиннского порта. И эти факты вызывают новые вопросы у противников строительства дороги.

"Нужна ли в центре города вдоль моря нам скоростная дорога?" - вопрошает урбанист Анни Мюйрипеаль.

По береговой линии протянется просторный променад шириной до 60 метров. Строительство планируют начать уже в начале мая этого года, если все бюрократические проволочки будут улажены в срок.

"Второй этап строительного проекта 10 января был снова отправлен в строительный регистр. Как только он пройдет все обсуждения, то Департамент городского планирования получит разрешение на строительство", - отмечает Весиаллик.

Конечная точка - памятник "Русалке". Здесь улица Рейди соединится с Нарвским шоссе. Также недалеко от памятника, на променаде планируется построить летнее кафе. А завершится строительство дороги должно к октябрю 2018 года.

Виктор Сольц
Редактор

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