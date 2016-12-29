Департамент: за неделю количество заболевших гриппом в Эстонии утроилось

Январь и февраль являются пиковыми месяцами распространения сезонного гриппа. Фото: Scanpix

На прошлой неделе число заболевших гриппом в Эстонии утроилось, сообщили в Департаменте здоровья. Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, но распространение гриппа теперь более широкое.

С 12 по 18 декабря существенно возросло количество заболевших гриппоподобными и другими вирусными инфекциями верхних дыхательных путей. К врачу обратились 4337 человек, то есть на 14% больше, чем неделей ранее.

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей была 330,2. Выше среднего заболеваемость была в Тартумаа, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

По словам специалиста по гриппу Ольги Садиковой, общее число заболевших не превышает показателей, которые наблюдались в сезон гриппа в прошлые годы.

На прошлой неделе госпитализация потребовалась 12 пациентам с вирусом гриппа. С начала сезона был госпитализирован 31 пациент, из которых 50% были пожилые люди и люди трудоспособного возраста, а 32% – дети в возрасте до 4 лет.

В этиологической структуре циркулирующих вирусов заметен рост вирусов гриппа. Доля вирусов гриппа составляет 50% от остальных циркулирующих вирусов. Лабораторное подтверждение получили 76 вирусов гриппа А. Исследования 19 из них указывали на подтип A(H3).