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Фирмы Alexela и Energia 220 отказались подписывать договор об общем счете с Elektrilrvi

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Константин Свиридовский
Cегодня 18:33
Рубрика: Эстония

Большинство потребителей электроэнергии с понедельника, 6 февраля, будут получать один счет вместо двух - за электричество и сетевую услугу. Как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", нашлись продавцы электроэнергии, которые не согласились подписывать договор с Elektrilevi.

С сегодняшнего дня почти все продавцы электроэнергии будут выставлять единый счет за электричество и использование электросети.

К примеру, если вашим поставщиком электроэнергии является Imatra, а используется при этом электросеть Elektrilevi, то единый счет вы получите от своего продавца электроэнергии. Он теперь будет посредником между клиентом и оператором электросети, и в случае неуплаты по единому счету разбираться с проблемой будет именно поставщик электроэнергии.

Поэтому нашлись и противники такого соглашения с Elektrilevi: фирмы Alexela и Energia 220 отказались подписывать договор об общем счёте. По их мнению условия, предложенные сетевым предприятием, неприемлемы.

"Во-первых, предоплата на обслуживание и управление электросетей, которые требует Elektrilevi от продавца электричества, и во-вторых, отсутствие у клиента выбора между единым счетом и раздельным", - поясняет член правления Energia 220 Марко Алликсон.

Предприятие Eesti Gaas, наряду с остальными подписавшее договор с Elektrilevi, тоже считает условия соглашения неидеальными и даже рискованными, но видит в этом прежде всего плюсы для своих клиентов.

Договор о едином счете подписали Eesti Energia, Elektrum. Imatra, Eesti Gaas и фирма VKG - последняя начнет выставлять общий счет только с марта этого года.

Виктор Сольц
Редактор

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