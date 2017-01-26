Главой МуПо станет Айвар Тоомпере

Айвар Тоомпере. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг, 19 января, на заседании комиссии по выбору нового руководителя Департамента муниципальной полиции (МуПо) Таллинна вице-мэр Калле Кландорф предложил назначить главой МуПо Айвара Тоомпере.

Тоомпере работает заместителем главы МуПо с 1 августа 2016 года.

В 2005-м Тоомпере окончил юридический факультет Тартуского университета. Тоомпере, родившийся в 1958 году, работал на руководящих должностях в эстонской полиции и погранохране.

Глава МуПо будет назначен на следующем заседании Таллиннской горуправы, которое пройдет 25 января.

Райк Саарт, возглавлявший МуПо с марта 2013-го, решил уйти с должности по собственному желанию. Его последним рабочим днем было 31 декабря 2016 года. После этого исполняющим обязанности главы МуПо стал Тоомпере.

C 1998 по 2004 год Тоомпере был членом Центристской партии.