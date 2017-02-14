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В январе эфирный рейтинг ETV+ впервые вырос за три месяца

Музыка ETV+ Фото: ERR
Cегодня 13:35
Рубрика: Эстония

В январе самым популярным телевизионным каналом Эстонии стал ETV. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему ПБК, но его рейтинг сократился. Рейтинг ETV+ вырос впервые за последние три месяца до 0,7% от общей телеаудитории.

В январе жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 13 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории TNS Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 4 часа и 19 минут, а неэстонцы - 4 часа в день.

Эстонцы больше всего смотрели ETV (19,4%), Kanal 2 (19%), и TV3 (15,8%), а неэстонцы — ПБК (16,5%), РТР-Планета (14,8%) и НТВ-Мир (13,3%).

Если с марта по декабрь среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом был Kanal 2, то в январе на первое место вышел ETV (13,8%). Также в тройку лидеров по времени просмотра вошли Kanal 2 (13,6%) и TV3 (11,3%).

В январе по сравнению с декабрем аудитория ETV снизилась на 0,3%. Выйти на первое место ему удалось, поскольку прежний лидер потерял еще больше зрителей - рейтинг Kanal 2 упал на 1%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК (5,5%), который в общем зачете оказался на четвертом месте. По сравнению с декабрем аудитория ПБК снизилась на 0,6%.

Рейтинг телеканала ETV+ за месяц вырос с 0,6 до 0,7%. Предыдущие три месяца подряд он оставался стабильным.

Данный обзор составлен на основе исследования зрительских привычек 560 человек, проживающих в различных уголках Эстонии, при помощи специального прибора под названием "телеметр". Исследование не включает в себя предпочтения аудитории, которая смотрит передачи телеканалов через интернет, а также при помощи мобильных приложений.


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