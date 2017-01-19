На время председательства в ЕС Эстония наймет более 300 чиновников

Флаги Эстонии и ЕС. Фото: Postimees/Scanpix

Эстония на период председательства в Европейском союзе наймет более 300 чиновников, еще примерно 1000 – получат новые задания.

Во второй половине года в рамках председательства в ЕС в Таллинне пройдет более 200 мероприятий, в том числе 11 встреч министров, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

К началу этого года большая часть людей, занимающихся председательством, уже находятся в должности. Большинство из 1300 чиновников будут связаны с управлением рабочими группами или их подготовкой, то есть политическими темами будут заняты приблизительно 1000 чиновников, остальные будут решать организационные вопросы. Из временных дополнительных мест большая часть – для экспертов по вопросам политики содержания.

Действующая в госканцелярии команда организаторов председательства к настоящему моменту провела 19 конкурсов, после этого много конкурсов объявили министерства

Сейчас на сайте eu2017.ee проходят открытые конкурсы по поиску редакторов-переводчиков и контактных лиц для поддержки руководителей иностранных делегаций.

Расходы на персонал составляют 55% от бюджета председательства, или 75 млн евро, они поделены между 2015-2018 гг и содержат также расходы на зарубежные командировки.

На временные дополнительные рабочие места госканцелярия ищет прежде всего экспертов по организации коммуникации и мероприятий, большинство из которых – из частного сектора.

Зарплаты чиновников зависят от должности и исходят из тех же принципов, что и в госсекторе в целом.