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Сависаар не спешит возвращать деньги в городскую казну Таллинна

Эдгар Сависаар. Фото: Сийм Лыви, ERR
Карин Коппель
Cегодня 15:00
Рубрика: Эстония

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) получила во время рождественских праздников письмо от адвоката бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, в котором Сависаар просит из-за проблем со здоровьем отложить решение вопроса по возврату денег в городскую казну Таллинна.

Сависаар до сих пор не вернул в казну города Таллинна около 117 000 евро, которые он использовал как запрещенное пожертвование на свою предвыборную кампанию. ERJK дала экс-лидеру центристов срок до 10 декабря, но он так до сих пор не перечислил требуемую сумму. Председатель ERJK Ардо Оясалу сообщил ERR, что до Рождества представитель Сависаара должен был дать ответ комиссии.

"Адвокат Сависаара прислал нам 23 декабря поздно вечером сообщение, что господин Сависаар из-за проблем со здоровьем не может нам сделать конкретного предложения и просит дать ему время подумать до 6 января", - сказал Оясалу.

Незадолго до Рождества комиссия привлекла к возвращению запрещенного пожертвования и Центристскую партию. Ведь если партия и ее члены не выполняют предписания ERJK, то комиссия может сделать предложение Министерству внутренних дел уменьшить сумму государственной поддержки. Господдержку можно уменьшить в соответствии с законом до трехкратного размера суммы, неуплаченной по предписанию, но не более чем на 20% от общей суммы дотации.

По словам главы ERJK, они не хотят спешить с применением этой меры. "На данный момент у нас нет мысли начать сразу же закручивать гайки. Лучше мы рассмотрим этот вопрос взвешенно. После 6 января проведем письменное собрание", - отметил Оясалу.

Если договориться все же не удастся, то тогда комиссии придется призвать на помощь министра внутренних дел. В таком случае у Центристской партии будет возможность оспорить решение главы МВД в суде.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Комиссия по надзору за финансированием партий обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в размере 116 642,89 евро в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября. После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем комиссия письменно уведомила Сависаара.

Запрещенное пожертвование заключалось в оплате Таллинном расходов на рекламную кампанию Сависаара в рамках кампании "Таллинн движется" и рекламных мероприятий по случаю открытия стадиона Хийу.

Виктор Сольц
Редактор

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