Из-за теплой зимы на лесных дорогах установлены ограничения для грузовиков

Центр управления государственными лесами (RMK) и Департамент шоссейных дорог установили на гравийных дорогах весовое ограничение для грузовиков. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение проезжей части на фоне теплой погоды. из-за необычно мягкой зимы также осложнен вывоз леса, передает "Актуальная камера".

Уже несколько лет подряд новогодние праздники сопровождаются необычно тёплой погодой. Считаться с этим приходится в том числе при заготовке леса. Так, с недавнего времени на некоторых лесных дорогах Центр государственных лесов (RMK) начал устанавливать знаки, которые запрещают проезд грузовикам массой более семи тонн.

"Мы установили знаки на тех дорогах, которые нуждаются в контроле, чтобы узнать, кто там ездит. Эти знаки о весовых ограничениях как раз для того, чтобы понять, кто использует дороги. Если с ними что-то случится, то мы можем призвать к ответу фирму, частное лицо или владельца леса", - пояснил глава Валгамааского лесничества RMK Ристо Сепп

При этом вырубка и вывоз древесины сейчас не запрещены. Однако стоит сто раз подумать перед тем, как ехать в лес на тяжёлой технике.

"Дороги используем так, чтобы они выдерживали нагрузку. Сейчас мы валим лес, и складируем его прямо здесь. Вывезем древесину, когда дорога либо высохнет, либо замёрзнет", - добавил Сепп.

Гравийные дороги в нашей стране находятся в настолько плачевном состоянии, что часть этих трасс может потерять реальную пропускную способность, если большегрузы продолжат там ездить. В Департаменте шоссейных дорог действует весовое ограничение для почти 1000 километров государственных дорог. Ещё хуже дела обстоят в западной Эстонии.

"Гравийные дороги разбиваются так, что в последствии их невозможно отремонтировать, и необходимо строить с нуля новые. Поэтому в таких местах необходимо ограничивать движение", - считает специалист бюро восточного региона Департамента шоссейных дорог Андрес Пийбелехт.

В некоторых регионах Южной Эстонии ограничения на дорогах были введены самоуправлениями.