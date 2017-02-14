СМИ: Эстония заплатит за K9 Thunder примерно 47 млн евро

Самоходные артиллерийские установки (САУ) K9 Thunder Фото: Вооруженные силы Южной Кореи.

По данным южнокорейского издания Pulse, Эстония заплатит за 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder 50 млн долларов (чуть более 47 млн евро).

Pulse пишет, что Финляндия в ближайшее время заключит с Южной Кореей договор о покупке 48 подержанных САУ K9 Thunder по цене 200 млн долларов (около 195 млн евро).

Эстония также планирует купить у Южной Кореи 12 подержанных САУ. По данным Pulse, Эстония заплатит за них 50 млн долларов (чуть более 47 млн евро).

По данным издания, условия договора с Эстонией будут похожи на условия договора с Финляндией.

Кроме того, Финляндия и Эстония планируют купить также обслуживающие машины и запчасти. По данным Pulse, Финляндии они обойдутся в ту же сумму, что и САУ, то есть около 200 млн долларов.

Издание отмечает, что цена одной новой K9 составляет около 5 млрд вон (4 млн евро), а подержанная дешевле на одну пятую.

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Рихо Террас в понедельник в Сеуле подписал с руководителем администрации оборонных поставок Южной Кореи договор о совместных намерениях, создающий предпосылки для начала переговоров о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder калибра 155 мм.

По планам, САУ должны войти в вооружение Сил обороны к 2021 году.