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Министерство обяжет фермеров Эстонии собирать всю скошенную на сельхозугодьях траву

Заготовка сена. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:55
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Министерство сельской жизни собирается с 2019 года ввести для земледельцев обязанность собирать всю скошенную в ходе работ по уходу за угодьями траву.

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что ведомство составляет проект поправок к условиям прямых дотаций фермерам, которые в течение двухлетнего переходного периода установят для селян обязанность собирать в полном объеме скошенную траву на сельхозугодьях. В министерстве считают, что эти поправки помогут эффективнее направлять субсидии производителям сельхозпродукции.

В Эстонии государство начало ограничивать так называемые европейские сенозаготовки с 2015 года, когда владельцы сельхозугодий могли оставлять несобранной скошенную траву на оставленных под паром полях. Это разрешалось делать на угодьях площадью менее 10 гектаров, а также на участках, по площади на 10% превышавших данный минимум. В 2016 году в рамках тура подачи ходатайств о субсидиях неубранной разрешалось оставлять траву на площадях, на 15% превышавших минимум.

"Поскольку Европейская комиссия обратила внимание на то, что требование ухода за сельхозугодьями должно применяться единообразно и ко всем видам сельхозугодий, мы вместе с представителями сектора пересмотрели условия выплаты прямых пособий", - пояснил министр сельской жизни Тармо Тамм.

"Учитывая предложения, поступившие от представительских организаций фермеров, мы решили с 2019 года ввести для земледельцев обязанность собирать всю скошенную в ходе работ по уходу за угодьями траву", - добавил Тамм.

Ирина Киреева
Редактор

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