Ласнамяэская гимназия подала ходатайство о сохранении обучения на русском языке

Прием главы государства является большой честью для тех, кто остается за кадром, но чья работа придает празднику особый вкус. За яства на президентском столе в этом году отвечали и повара мызы Пуртсе в Ида-Вирумаа, которые приготовили трюфели из копченого бобра с черемшой, домашний творожный сыр с клюквой и свеклой, а также тартар из филе ягнятины.