Судебный процесс по делу Каура Кендера продолжится за закрытыми дверями
В предстоящий понедельник, 6 февраля, в Харьюском уездном суде продолжится рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии.
Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, отметив, что заседание пройдет за закрытыми дверями.
По ее словам, с соответствующим ходатайством к суду обратился адвокат Кендера. Суд это ходатайство удовлетворил.
"На данный момент неизвестно, когда процесс вновь станет открытым, а также когда завершится рассмотрение доказательств и пройдут прения", - добавила Отс.
Процесс над Кендером начался 2 мая 2016 года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявила, что вина Кендера доказана.
Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.
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