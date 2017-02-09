Судебный процесс по делу Каура Кендера продолжится за закрытыми дверями

Судебный процесс по делу Каура Кендера открылся 2 мая. Фото: Сийм Лыви/ERR

В предстоящий понедельник, 6 февраля, в Харьюском уездном суде продолжится рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Об этом в четверг, 2 февраля, сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, отметив, что заседание пройдет за закрытыми дверями.

По ее словам, с соответствующим ходатайством к суду обратился адвокат Кендера. Суд это ходатайство удовлетворил.

"На данный момент неизвестно, когда процесс вновь станет открытым, а также когда завершится рассмотрение доказательств и пройдут прения", - добавила Отс.

Процесс над Кендером начался 2 мая 2016 года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявила, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.