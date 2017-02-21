Скорая помощь в Таллинне может получить ключи от всех шлагбаумов в городе

Скорая помощь. Фото: Postimees/Scanpix

Главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас на встрече с руководством Ласнамяэ обсудил проблему препятствий для въезда машин скорой помощи во дворы района. На встрече рассматривался вопрос единого пульта от всех шлагбаумов.

Рассматривался вопрос единого пульта от всех шлагбаумов и возможность открытия их с помощью мобильного телефона. По словам Рауля Алдуса, если проблему шлагбаумов в перспективе можно как-то решить, то остаются ещё и преграждающие дорогу тумбы, через которые не могут проехать даже спасатели. Особенно остро проблема стоит в ночное время, когда пациент сам не в состоянии открыть шлагбаум, а соседи не спешат помочь. Так же остро стоит вопрос, когда карета скорой помощи не может найти парковочное место и вынуждена стоять по среди дороги. Без диалога между квартирными товариществами, городом и скорой помощи эти вопросы не решить.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, подобная проблема характерная для всех районов столицы. "Для поисков оптимальных решений нужно подключить специалистов из разных департаментов. Вместе мы должны найти выход из ситуации".