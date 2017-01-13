Мстислав Русаков. Фото из соцсети

Группа активистов более или менее известных за разные заслуги русскоязычному читателю около полугода работает над проектом создания Партии народов Эстонии (ПНЭ), которая может появиться уже к 24 февраля 2018 года.

Как сказал глава рабочей группы по созданию Партии народов Эстонии – юрист, директор правозащитного центра ”Китеж” и председатель правления НКО ”Русская школа Эстонии” Мстислав Русаков Delfi, в рабочей группе сейчас 30 человек и еще 100 готовы стать членами новой партии.

Ходят разговоры о том, что в преддверии местных выборов новая русская партия может быть создана на базе группы сторонников Эдгара Сависаара. На это Русаков сказал, что переговоры с представителями других партий были, но об их результатах пока рано говорить, а о создании новой русской партии им ничего неизвестно: "Мы создаем партию, основанную на равноправии всех народов Эстонии. Что касается сторонников Сависаара, то предательство лидера ЦП произвело отталкивающее впечатление как на избирателей, так и на часть членов этой партии; и мы не исключаем возможность их вступления в ПНЭ".

Пресс-секретарь партии – Сергей Середенко (экс-руководитель проекта ”Русский омбудсмен”), среди активистов новой партии – Владислав Пяллинг, Аллан Хантсом (активист объединения ”Российские соотечественники Европы”); на немногочисленных фотографиях на странице партии в соцсети Facebook есть Олег Назмутдинов (член правления НКО ”Русская школа Эстонии”), Сергей Чаурин (один из организаторов ”Марша мира”, акции ”Бессмертный полк”, член правления ”Ночного дозора”), Дмитрий Сухорослов (создатель организации ”Русский земский совет”).