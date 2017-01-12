Мартин Хельме: ролевые игры на тему беженцев означает возвращение к сталинистской политике образования

Мартин Хельме. Фото: Сийм Лыви/ERR

"Нынешнее правительство показывает, что образовательная политика для них - это не образование детей, а идеологическое воспитание. Вчера мы узнали, что Министерство образования поощряет проводить в школах ролевые игры на тему беженцев, цель этих игр — усиливать терпимость к размещению в Эстонии иммигрантов и демонстрировать молодежи, что точка зрения их родителей на вопрос иммиграции не может быть оправданной. На самом деле это возвращение в школы Эстонии сталинистской политики образования",- заявил Хельме в пресс-релизе.

Национальное вещание ERR в четверг сообщило со ссылкой на Министерство образования, что у школ нет обязанности проводить ролевые игры на тему беженцев, их организация – это свободный выбор учителя. Представители Министерства образования говорят, что в отличие от прозвучавшего в СМИ, ни государство, ни министерство не принуждают школы использовать симуляционные игры.

По словам руководителя отдела общего образования министерства Ирене Кяосаар, лучше всего формировать ценности у учеников не через запреты и приказы, а позволить им самим обсуждать, что хорошо, а что плохо. Кяосаар выразила надежду, что такие игры будут использовать все больше.