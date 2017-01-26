"Инсайт": автобус-робот в центре Таллинна — в случае аварии виновником будет человек

Летом в центре Таллинна от площади Виру до Горхолла будут курсировать два автобуса без водителя. Несмотря на то, что управление автобусом полностью автоматизировано, за возможные последствия придётся отвечать не разработчикам и программистам, а находящемуся в автобусе экскурсоводу-водителю.

Дело в том, что, согласно действующим правилам дорожного движения, участником движения является водитель или пешеход — человек. Поскольку отдельного законодательства для автобусов-роботов пока не существует, и здесь ответственность будет переложена на человека: автобус оснастят экскурсоводом-водителем, сообщается в выходящей на телеканале ETV+ программе "Инсайт".

В отличии от традиционного общественного транспорта, в автобусах EZ10, которые появятся на городских улицах, нет ни руля ни педалей. Только красная кнопка, выполняющая функции стоп-крана. С точки зрения закона именно водитель будет нести ответственность за ДТП с таким автобусом.

По словам докторанта ТТУ, специалиста по безопасности дорожного движения Юрия Эсса, участок дороги между площадью Виру и Горхоллом очень сложен: там движутся и автомобили, и пешеходы, и общественный транспорт. "Автобус без водителя будет ездить не только по какой-то изолированной полосе, но он также будет участвовать в смешанном цикле движения. Каким это образом будет осуществляться – не совсем понятно”, – переживает он.

Ответ на этот вопрос частично дает советник Госканцелярии по цифровым технологиям Мартен Каэватс: "Например, эти автобусы не будут двигаться с большой скоростью. Это значит, что если произойдет какой-то инцидент, то тормозной путь будет существенно короче".

Найти решение по всем спорным вопросам должна специально созданная при Госканцелярии рабочая группа. В ее состав вошли представители полиции, Департамента шоссейных дорог и столичного транспортного департамента. Но первые результаты работы будут лишь к ноябрю следующего года, уже после завершения пилотного проекта с автобусами без водителя.