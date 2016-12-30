Полиция по всей Эстонии проверила магазины Prisma из-за угрозы взрыва

Магазин Prisma в столичном района Ласнамяэ. Фото: Postimees/Scanpix

В пятницу во второй половине дня полиция по электронной почте получила письмо, в котором сообщалось, что в магазине Prisma может быть заложена бомба.

Поскольку в письме не было указано, о каком городе идет речь, полиция проверила магазины Prisma по всей Эстонии и побеседовала с охранниками, сообщил пресс-секретарь полиции новостному порталу ERR.

По словам пресс-секретаря, людей из магазинов не эвакуировали, поскольку оснований полагать, что опасность была реальной, не было.