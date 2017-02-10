Эстония вместе с Финляндией купят 12 самоходных артиллерийских установки

Южно-Корейские самоходные артиллерийские установки могут поступить на вооружение Сил обороны Эстонии. Фото:Scanpix/AFP

Эстония примет участие в совместном с Финляндией приобретет не менее 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder, на вооружение в Силы обороны установки поступят к 2021 году.

иректор Центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) полковник Рауно Сирк сказал, что в рамках тендера на поставки САУ очень важно заказать обслуживание систем вооружения, обучение персонала и материально-техническое обеспечение. "Все САУ хороши по своим показателям, но для нас важно и то, чтобы база их техобслуживания была поблизости от нас".

Финляндия намечает обновить парк своих крупнокалиберных САУ, главным образом советского производства и планирует закупить новые в Южной Корее.

В конце прошлого года Силы обороны Финляндии провели пробные стрельбы на полигоне в Роваярви САУ типа K9 Thunder, изготовленных на заводе Samsung Techwin.

Министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте предложил эстонским коллегам, чтобы две соседствующих страны организовали бы совместный тендер по поставкам САУ, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Ранее Финляндия и Эстония совместно покупали наземные радары.