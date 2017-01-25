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Российской дочерней компании Lux Express вернули лицензию на международные перевозки

Автобусы Lux Express, которые не пропускали в Эстонию. Фото:Сергей Степанов/NPA
Cегодня 10:50
Рубрика: Эстония

Российская служба надзора восстановила действие лицензии на международные перевозки российского предприятия ЗАО "Евролайнс" входящего в концерн Lux Express. Действие лицензии было неожиданно приостановлено в начале этого года.

В связи с восстановлением лицензии автобусы компании продолжат обслуживать пассажиров на маршрутах Петербург-Таллинн и Петербург-Хельсинки. По словам руководителя ЗАО "Евролайнс" Райта Реммеля, все недочеты выявленные российскими службами надзора были устранены в кратчайшие сроки.

"Предписания можно разделить на две группы. Часть была бюрократической и связана с недочетами в составлении отчетности и заполнении бумаг. Из технических проблем, мы должны были поменять лобовые стекла у трех автобусов, так как на них были обнаружены сколы и трещины. И хотя они не находились в зоне видимости водителя и не влияли на безопасность движения, мы все же поменяли стекла", - пояснил Реммель.

Несмотря на временный отзыв лицензии, компания Lux Express смогла организовать логистику таким образом, что рейсы проходили от начала до конца и обслуживались автобусами Lux Express. Если сначала предприятие было вынуждено использовать на маршруте Петербург-Хельсинки автобусы партнеров, а на маршруте Петербург-Таллинн пассажиры должны были выходить из автобуса для пересечения границы пешком, то уже по прошествии нескольких дней маршруты начали обслуживать автобусы компаний Lux Express Estonia и Lux Express Finland OY.

"Знаменательно, что в этот сложный момент нам на помощь пришли как партнеры, так и конкуренты, которые предоставили нам в аренду свои автобусы. Во всех представительствах Lux Express работа над поиском решений шла круглосуточно, но даже в такой экстремальной ситуации мы смогли доставить пассажиров в пункт назначения", - добавил Реммель.

"Благодарим наших пассажиров за поддержку и понимание, и еще раз просим прощения за временные неудобства”, - добавил Реммель, по словам которого, работников предприятия удивили и тронули слова поддержки и понимание клиентов.

Компания ЗАО Евролайнс получила от российских органов надзора 2 января неожиданное извещение о временном приостановлении лицензии на международные перевозки в связи с обнаруженными недочетами в деятельности предприятия. ЗАО "Евролайнс" обслуживает три отправления в день на маршруте Санкт-Петербург - Хельсинки и пять отправлений в день на маршруте Санкт-Петербург - Таллинн.

Артур Тооман
Редактор

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