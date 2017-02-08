Врачи: вопрос зарплат не является ключевым в переговорах о коллективном соглашении

Собрание сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы Фото: Сийм Лыви/ERR

Союзы врачей, медсестёр и больниц Эстонии отказываются подписать коллективный договор. По их мнению, условия, предложенные Министерством социальных дел, неприемлемы, и проблема с финансированием здравоохранения остаётся.

В прошлом году в очередях к врачам стояло 180 тысяч человек, и даже предложение госпримирителя поднять зарплату медикам не убеждает их согласиться с прежней системой здравоохранения, передает вечером в среду, 1 февраля, информационная передача "Актуальная камера" (ETV+).

"Мы надеемся, что ещё есть пространство для переговоров. Здесь сейчас не стоит вопрос зарплат, для нас важнее то, что пациенты при нынешней системе не могут получить необходимую и качественную помощь в нужное время", - сказала генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа.

В бюджете Больничной кассы предусмотрено 23 миллиона евро на увеличение зарплат работникам здравоохранения, но из-за того, что процесс подписания коллективного договора откладывается, учреждение имеет право перенаправить эти средства на другие нужды. По мнению работников здравоохранения - государство должно гарантировать устойчивое финансирование здравоохранения.

"Имеется нехватка денег для самых тяжёлых больных - это больные, которые лечатся в стационаре, это было так каждый год. И ассоциация эстонских больниц не может подписать договор, когда там имеется возможность, что в середине года условия финансирования могут быть изменены", - сказал руководитель Союза больниц Урмас Суле.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский считает, что требования медиков неуместны в этом контексте, так как коллективный договор регулирует лишь размер заработной платы и условия труда.

Пересмотреть систему финансирования здравоохранения министр планирует, но весной, во время обсуждения экономической стратегии на следующий год.

"С другой стороны как я, так и премьер-министр Юри Ратас не раз заверяли, что в ближайшие месяцы, значит уже в марте месяце этого года вопросы изменения финансирования здравоохранения, а значит, и выделение дополнительных средств в сферу медицины будут обсуждаться уже в марте этого года.И соответствующие решения будут приняты в апреле этого года", - объяснил Осиновский.

В бюджете на этот год выделены дополнительно 10 миллионов евро, которые будут потрачены на увеличение финансирования сектора здравоохранения. Тем временем медики грозят забастовкой, если их требования не будут учтены.