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Врачи: вопрос зарплат не является ключевым в переговорах о коллективном соглашении

Собрание сотрудников Ида-Таллиннской центральной больницы Фото: Сийм Лыви/ERR
Константин Свиридовский
Cегодня 20:13
Рубрика: Эстония

Союзы врачей, медсестёр и больниц Эстонии отказываются подписать коллективный договор. По их мнению, условия, предложенные Министерством социальных дел, неприемлемы, и проблема с финансированием здравоохранения остаётся.

В прошлом году в очередях к врачам стояло 180 тысяч человек, и даже предложение госпримирителя поднять зарплату медикам не убеждает их согласиться с прежней системой здравоохранения, передает вечером в среду, 1 февраля, информационная передача "Актуальная камера" (ETV+).

"Мы надеемся, что ещё есть пространство для переговоров. Здесь сейчас не стоит вопрос зарплат, для нас важнее то, что пациенты при нынешней системе не могут получить необходимую и качественную помощь в нужное время", - сказала генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа.

В бюджете Больничной кассы предусмотрено 23 миллиона евро на увеличение зарплат работникам здравоохранения, но из-за того, что процесс подписания коллективного договора откладывается, учреждение имеет право перенаправить эти средства на другие нужды. По мнению работников здравоохранения - государство должно гарантировать устойчивое финансирование здравоохранения.

"Имеется нехватка денег для самых тяжёлых больных - это больные, которые лечатся в стационаре, это было так каждый год. И ассоциация эстонских больниц не может подписать договор, когда там имеется возможность, что в середине года условия финансирования могут быть изменены", - сказал руководитель Союза больниц Урмас Суле.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский считает, что требования медиков неуместны в этом контексте, так как коллективный договор регулирует лишь размер заработной платы и условия труда.

Пересмотреть систему финансирования здравоохранения министр планирует, но весной, во время обсуждения экономической стратегии на следующий год.

"С другой стороны как я, так и премьер-министр Юри Ратас не раз заверяли, что в ближайшие месяцы, значит уже в марте месяце этого года вопросы изменения финансирования здравоохранения, а значит, и выделение дополнительных средств в сферу медицины будут обсуждаться уже в марте этого года.И соответствующие решения будут приняты в апреле этого года", - объяснил Осиновский.

В бюджете на этот год выделены дополнительно 10 миллионов евро, которые будут потрачены на увеличение финансирования сектора здравоохранения. Тем временем медики грозят забастовкой, если их требования не будут учтены.

Сергей Михайлов
Редактор

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