Ляэне-Таллиннская больница сняла запрет на посещение пациентов

Ляэне-Таллиннская центральная больница – это лечебное учреждение более чем на 500 койко-мест, где работает почти 1700 сотрудников. Фото: Postimees/Scanpix

С сегодняшнего дня в Ляэне-Таллиннской больнице снят запрет на посещение пациентов в стационаре, введенный в начале января в связи с распространением гриппа.

Между тем администрация больницы напоминает посетителям, что со снятием запрета на посещение сезон гриппа не закончился. "Людей, которые чувствуют себя больными или заметили признаки заболевания, просят не навещать родственников и близких, находящихся в стационаре", – отмечается на сайте больницы.

Напомним, что в январе в связи с распространением гриппа крупнейшие больницы ввели запрет на посещение больных.