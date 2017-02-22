Государственные гимназии будут созданы в Рапла и Виймси

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Министр образования и науки Майлис Репс подписала приказ об учреждении государственных гимназий в Рапла и Виймси и объявила конкурс на замещение в них руководящих должностей.

Начало учебной работы двух гимназий запланировано на 1 сентября 2018 года, сообщила в среду пресс-служба министерства образования.

В настоящее время завершился архитектурный конкурс на строительство школьных зданий и ведется подготовка к их проектированию.

Министерство рассчитывает, что в конкурсе на руководящие должности в Раплаской и Виймсиской гимназиях примут участие люди, которые смогут разработать и реализовать амбициозную концепцию их развития.

В Эстонии сейчас действуют 12 государственных гимназий, которые создаются по договоренности с местными самоуправлениями во всех уездах страны. Уездные государственные гимназии сейчас действуют в Вильянди, Хаапсалу, Йыгева, Тарту, Выру, Пярну, Йыхви, Кярдла, Валга и Пылва. Помимо Виймси и Рапла, заключены соглашения о создании государственных гимназий в Пайде, Кохтла-Ярве, волости Харку, волости Сауэ, волости Раэ и Нарве. Также идут переговоры о создании государственной гимназии в Раквере.