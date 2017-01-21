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Старейшина волости Пихтла: выплата выходного пособия продолжающим работу чиновникам наносит удар по чувству справедливости

Иллюстративная фотография. Фото: TASS/Scanpix
Cегодня 16:09
Рубрика: Эстония

Несмотря на установленный законом порядок, старейшина волости Пихтла Юри Сааар не считает правильным выплату выходного пособия тем чиновникам, которые будут продолжать работать в органах местных самоуправлений после объединения, происходящего в рамках административной реформы. По мнению Саара, это затрагивает чувства справедливости многих людей, пишет газета Saarte Hääl.

"Когда человек остается без работы и получает компенсацию за прошлую хорошую работу - это нормально", - сказал Саар изданию Saarte Hääl. "Но, если компенсация выплачивается человеку, который получает работу в структуре нового самоуправления, то это не правильно. Почему компенсацию в размере годового оклада получает человек, который в объединенном местном самоуправлении будет работать руководителем отдела отдела или заместителем старейшины и получать более высокую заработную плату? Почему он должен получать дополнительные деньги?"

В 2001 году много споров вызвала компенсация, которую получил сам Юри Саар, будучи старейшиной волости. По окончании трудового договора Саар получил выходное пособие, хотя продолжал оставаться на должности старейшины. Тогда он пожертвовал выходное пособие Целевому учреждению Saaremaa Fond, которое поддерживает эстонские семьи при получении образования.

В связи с проведением административной реформы выходное пособие в размере годовой зарплаты выплачивается старейшине волости или председателю волостного собрания даже в том случае, если они продолжат работу в новом самоуправлении. Выплата компенсации происходит автоматически на основании закона, и отказаться от этого нельзя. На Сааремаа выплаты старейшинам составляют от 15 000 до 25 200 евро.

"Если этот вопрос действительно волнует многих, и это вызывает некоторые неприятные эмоции, то его можно снова обсудить, но на данный момент такого плана нет", - сказал министр государственного управления Михаил Корб в четверг интервью "Актуальной камере".

Надежда Берсенёва
Редактор

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