С 1 марта в Таллинне начинается регистрация первоклассников

Иллюстративное фото. Фото: Анна Самосон/ERR

С 1 марта родители могут представлять ходатайства об определении школы по месту жительства в Таллинне для детей, которые в сентябре этого года пойдут в первый класс.

Право на подачу ходатайства имеют лица, являющиеся, по данным Эстонского регистра народонаселения, по состоянию на 15 марта жителями г. Таллинна. Его можно подать через систему eKool или на бумаге. Ходатайства на бумажном носителе принимаются в Таллиннском департаменте образования (бульвар Эстония, 5а, 3-й этаж). Форма его помещена на еKool и с 1 марта будет доступна также на сайте департамента образования.

В случае если ходатайство не будет подано, школа по месту жительства ребенка определяется на основании данных регистра народонаселения. По желанию родителей в школу могут приниматься также дети в возрасте 6 лет. В этом случае родители должны подать ходатайство не позднее 1 мая. Родители, дети которых получили к 1 марта место в школе общегородского приема, подавать ходатайство не должны.

Всю информацию, связанную с приемом в 1-й класс, можно получить на сайте департамента образования, на месте (бульвар Эстония, 5а), либо по почтовому адресу: Tallinna Haridusamet Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.

Часы приема в департаменте: понедельник с 15:00 до 18:00, вторник – четверг с 8:15 до 17:00, пятница - с 08:15 до 16:00.