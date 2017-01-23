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Мстислав Русаков не сумел обязать департамент вписать в паспорт отчество

Юрист-правозащитник Мстислав Русаков Фото: Scanpix/"День за днем"
Cегодня 16:29
Рубрика: Эстония

Эстонский юрист и общественный деятель Мстислав Русаков в понедельник, 16 января, окончательно проиграл судебный процесс против Департамента полиции и пограничной охраны. Русаков требовал от государственного учреждения вписать свое отчество в паспорт гражданина Эстонии. Но безуспешно.

Русаков окончательно проиграл процесс, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению его кассацию на решение Таллиннского окружного суда. Окружной суд, в свою очередь, оставил без изменений вердикт суда первой инстанции.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского административного суда Аннели Вилу, 29 декабря 2015 года административный суд в полном объеме не удовлетворил жалобу Русакова на действия Департамента полиции и пограничной охраны и обязал его оплатить судебные издержки. Теперь это решение вступило в законную силу.

"Решение Государственного суда было ожидаемым, но вместе с тем, это та, последняя внутри страны, инстанция, пройти которую было необходимо для подачи жалобы в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации, что и будет мною сделано в ближайшее время" - сообщил Русаков в своем пресс-релизе.

Сергей Михайлов
Редактор

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