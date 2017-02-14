За первые недели кампании по профилактике гепатита С заболевание выявили у 8% протестированных

Иллюстративная фотография. Фото: ERR

За первые две недели кампании по профилактике гепатита C в Эстонии на приглашение бесплатно протестироваться отреагировали 300 человек, у 8% из которых оказался позитивный результат анализа крови.

По словам председателя Эстонского общества инфекционных заболеваний Матти Майметса, результаты первых недель являются ожидаемыми, поскольку в Эстонии сейчас ориентировочно 20 000 больных гепатитом C – это примерно втрое больше, чем предположительное количество ВИЧ-позитивных в Эстонии.

В случае позитивного результата анализа люди с медицинским страхованием по электронной почте получают направление на прием врача-специалиста в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, клинике Тартуского университета или Ида-Таллиннской центральной больнице.

Кампанию совместно проводят Эстонский союз больных раком и Abbvie. Тестирование проводит SYNLAB Eesti. Кампания согласована с Эстонским обществом семейных врачей.