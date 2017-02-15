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Жители волости Сауэ смогут и дальше бесплатно ездить на поездах Elron

Поезд Elron. Фото: Elron
Cегодня 13:05
Рубрика: Эстония

Жители волости Сауэ в пределах своей волости как минимум до конца февраля 2018 году могут бесплатно ездить на поездах Elron. Соответствующего соглашения достигли руководство волости и компании-перевозчика.

"Сегодня жители волости Сауэ совершают более 6000 поездок в месяц. Это наполовину больше, чем полтора года назад, когда Elron и волость Сауэ впервые ударили по рукам, с целью предоставить жителям волости возможность бесплатных поездок на поезде", - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

"Предыдущий опыт волости Сауэ в вопросе предоставления жителям волости на основании данных регистра народонаселения в пределах своей волости бесплатных поездок на поезде был положительным и не потребовал расходов больше, чем планировалось", - сказал старейшина волости Сауэ Андрес Лайск.

Договор между волостью Сауэ и Elron действует до конца февраля 2018 года и льготу получают все зарегистрированные в регистре народонаселения жители Сауэ.

Для приобретения билета со льготой жителя волости Сауэ обслуживающему клиентов персоналу в поезде необходимо предъявить персонифицированную карту Ühiskaart и удостоверяющий личность документ.

При выезде за пределы волости Сауэ, т.е. второй зоны для приобретения льготного билета необходимо оплатить деньгами с проездной карты Elron.

Льготные разовые билеты можно приобрести только в поезде, а билеты на 30 дней по адресу в Интернете www.pilet.ee.

Сергей Михайлов
Редактор

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