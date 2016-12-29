Три самоуправления образуют Рапласкую волость с населением 13 000 человек

Церковь Марии Магдалины в Рапла. Фото: Wikimedia Commons

Волости Кайу, Райккюла и Рапла в четверг подпишут договор об объединении, в результате которого будет образована Раплаская волость с населением 13 000 человек.

Договор будет подписан представителями трех самоуправлений после того, как за его утверждение проголосуют волостные собрания, сообщили в четверг, 22 декабря, радионовости ERR.

Волостным центром останется город Рапла, а в новом волостном собрании будет 27 депутатов.

Ситуация в новом самоуправлении несколько осложняется тем, что у волости Кайу отсутствует граница с волостями Райккюла и Рапла. Находящаяся между Кайу и двумя другими самоуправлениями волость Юуру не начала переговоры о слиянии с соседями, и, по всей видимости, ее ждет принудительное объединение.