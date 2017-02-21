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Цена услуги Elektrilevi для бытовых потребителей снизится на 4%

Иллюстративное фото. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 12:38
Рубрика: Эстония

Предприятие Elektrilevi направило в Департамент конкуренции ходатайство о снижении с 1 июля средней цены сетевой услуги. Больше всего сетевая плата снизится для предприятий - примерно на 8%, для бытовых потребителей цена снизится на 4%. Второе изменение заключается в том, что с 2018 года будет установлена фиксированная плата для мест, где электричество не потреблялось в течение года или потреблялось в общей сложности в объеме менее 250 киловатт-часов. Стоимость фиксированной платы составит 2-5 евро.

"При снижении цены важную роль сыграл рост эффективности Elektrilevi, который стал возможен, благодаря установке счетчиков удаленного считывания и экономии на накладных расходах. Также на цену благоприятно повлияла финансовая среда", – сказал председатель правления Elektrilevi Тармо Мере.

Снижение цены окажет наибольшее влияние на предприятия, для которых средняя цена уменьшится примерно на 8%. Вместе с этим ценообразование для предприятий изменится таким образом, что стоимость услуги станет больше зависеть от числа сетевых подключений и их пропускной способности. Это подтолкнет клиента к приведению сетевого ресурса, который для него содержится, в соответствие с действительными потребностями.

Среднее падение цены для бытовых потребителей составит 4%, но в разных пакетах изменения будут разными. Стоимость сетевой услуги в некоторой степени уменьшится в пакетах с большим объемом потребления, то есть – в пакетах с фиксированной платой, а в пакетах без фиксированной платы, в котором содержится только цена киловатт-часа, цена останется такой же.

"Именно более крупные потребители до сих пор в относительно большей степени покрывали расходы на содержание сети, при том что расходы на оказание сетевой услуги не зависят напрямую от того, сколько электричества потребляется. После изменений цена для них будет больше основана на расходах", – пояснил Мере.

Вводится фиксированная плата за поддержание сети в местах, где нет протребления электроэнергии

Еще одно крупное изменение вступит в силу со следующего года – это фиксированная плата за поддержание готовности сети в тех местах потребления, где электричество либо не потреблялось, либо потреблялось в течение года в объеме меньше 250 кВт/ч. За основу расчетов будет взят предыдущий, то есть 2017 год, а размер платы будет зависеть от главного предохранителя.

Цель платы за готовность заключается в удержании цены на услугу на разумном уровне и в более долгой перспективе. Сегодня в сети Elektrilevi имеется приблизительно 57 000 мест, где годами потребности в электричестве практически не было, но на основании договора предприятие Elektrilevi обязано поддерживать сеть в состоянии готовности к использованию.

В случае тарифицирования на основании киловатт-часа, из этих мест не поступает оплаты, а расходы на поддержание сети в рабочем состоянии все равно необходимо нести, и сегодня они содержатся в сетевой плате других клиентов. Например, обновления требуют более 1000 километров линий, по которым в течение года не было передано ни одного киловатт-часа электричества. На это потребовалось бы примерно 16 миллионов евро.

"Фиксированная плата поможет понять, в какой части сеть больше не создает никому ценности, чтобы оставить ту, которая важна для клиента. Так нам не придется нести неразумные расходы, и мы сможет повысить надежность работы линий, нужных для клиентов", – сказал Мере.

Окончательные цены и время их вступления в силу будут уточнены после согласования расценок с Департаментом конкуренции. Если новая цена предположительно вступит в силу с июля, то расценки должны быть утверждены и опубликованы за 3 месяца до этого, то есть не позднее апреля.

После утверждения цен предприятие Elektrilevi разошлет письма тем клиентам, на которых повлияют изменения. Ежемесячная фиксированная плата, которая со следующего года будет применяться в тех местах потребления, где в течение 2017 года потребление электричества составило менее 250 кВт/ч, в зависимости от главного предохранителя составит 2-5 евро.

Артур Тооман
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