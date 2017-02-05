Мать обвиняемого в убийстве Николая Таранкова досрочно вышла из тюрьмы

Женская тюрьма. Фото: Scanpix/Postimees

Мать обвиняемого в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова Юрия Воробья, приговоренная к 10 годам лишения свободы за организацию наркобизнеса Светлана Воробей (54) была досрочно выпущена из тюрьмы по решению Харьюского уездного суда.

Пресс-секретарь суда Кристина Отс сказала Postimees, что суд постановил освободить Светлану Воробей досрочно с испытательным сроком до 22 января 2019 года.

Отец семейства Виктор Воробей сейчас отбывает шестилетние наказание за оборот фентанила в крупных размерах.

36-летний сын Светланы и Виктора с осени прошлого года находится под стражей по подозрению в убийстве Николая Таранкова. Судебный процесс над ним начнется 27 февраля.

Тело 63-летнего Николая Таранкова со следами насильственной смерти было обнаружено под Хапсаалу 14 сентября 2016 года в припаркованном в лесу автомобиле.

Светлана Воробей, возглавлявшая преступную группировку, которая занималась производством и распространением амфетамина, прежде неоднократно ходатайствовала о досрочном освобождении, но попытки были безуспешны.

Воробей начала отбывать свой срок с 22 января 2009 года, когда была задержана Центральной криминальной полицией. Харьюский уездный суд приговорил Светлану Воробей к 13 годам тюрьмы, но позднее коллегия Госсуда по уголовным делам вынесла более мягкий приговор - десять лет тюрьмы.