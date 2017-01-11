Восточно-Таллиннская центральная больница закрыла стационарное отделение для посещение пациентов из-за гриппа
Восточно-Таллиннская центральная больница, расположенная на улице Рави, сообщила, что с 5 января стационарное отделение закрыто для посещения пациентов в связи с распространением гриппа и респираторных вирусных заболеваний.
Посещение пациентов временно запрещено во всех отделениях больницы в целях предотвращения распространения вирусных заболеваний, говорится в сообщении администрации больницы.
Передачи пациентам разрешены, однако их нужно передавать в руки персонала больницы с указанием имени пациента и наименования отделения.
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