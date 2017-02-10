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В будущем автомобили с небольшими недочетами не будут отстранять от дорожного движения

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR
Cегодня 15:53
Рубрика: Эстония

В будущем, в течение ограниченного времени можно будет ездить на автомобилях, у которых во время техосмотра или проверки на дороге были выявлены небольшие недочеты, которые не представляют собой прямой опасности для дорожного движения или окружающей среды.

В течение 30 дней такие транспортные средства можно будет использовать при условии, что водитель знает о дефекте или неисправности и он это учитывает при участии в дорожном движении, говорится в пояснительной записке направленного на согласование законопроекта, передает ERR.

Согласно действующему законодательству, сейчас на таких транспортных средствах можно ездить только в автомастерскую, на техосмотр и обратно на парковку.

Второе большое изменение закона о дорожном движении касается владельцев транспортных средств, которые используются на небольших островах - у них нет больше обязанности проходить техосмотр. Это не касается владельцев транспортных средств на островах Хийумаа, Муху и Сааремаа.

Согласно действующему законодательству, все участвующие в дорожном движении транспортные средства, независимо от того, где они используются, должны проходить техосмотр.

В то же время, нецелесообразно проводить технический контроль транспорных средств, которые используются исключительно на небольших островах, где интенсивность использования автомобилей и плотность трафика очень малы, считает автор законопроекта - Министерство экономики.

Вступление законопроекта в силу запланировано на 20 мая 2017 года.

Надежда Берсенёва
Редактор

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