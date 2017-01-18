В Эстонии спасателей-добровольцев больше, чем профессиональных спасателей

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В прошлом году число спасателей-добровольцев более чем на 200 человек превысило число профессиональных спасателей.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сказал в среду журналистам, что в департаменте работают 1706 професиональных спасателей и 483 служащих. Всего у департамента 72 команды.

Спасателей-добровольцев в общей сложности 1954 человека — это значит, что их более чем на 200 человек больше по сравнению с профессионалами.

В прошлом году спасатели-добровольцы отреагировали на 4372 инцидента. По словам Таммеару, это примерно на тысячу инцидентов больше по сравнению с позапрошлым годом.