Выдача паспортов в ускоренном порядке возобновилась

Эстонский паспорт. Фото: Пирет Кооли

В компьютерной системе полиции устранен сбой, из-за которого возникли задержки с выдачей паспортов в ускоренном порядке.

Технические проблемы устранены и выдача паспортов в ускоренном порядке осуществляется в обычном режиме, сообщила в среду, 1 февраля, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Как ранее сообщал rus.err.ee, с понедельника в компьютерной базе данных удостоверяющих личность документов возник сбой, поэтому с выдачей оформляемых в срочном порядке паспортов возникли задержки. Проблема не затронула выдачу ID-карт.

Прием ходатайств на оформление паспорта в срочном порядке не прекращался, но при подаче ходатайства заявителей информировали, что оформление паспорта может занять больше двух рабочих дней.

Задержка выдачи документов могла затронуть несколько десятков человек. В среднем Департамент полиции и погранохраны выдает в срочном порядке до 400 паспортов в неделю.