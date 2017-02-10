Вчерашний сбой при оплате банковскими картами коснулся покупателей в Эстонии и за границей

Масштабный сбой, произошедший накануне вечером при оплате банковскими картами, практически парализовал торговые сети Эстонии. Покупатели не могли расплатиться за свои покупки банковскими картами и бросали товар в магазинах. Проблема омрачила шопинг и заграничных пользователей эстонских банков. О том, что же нарушило работу торговых сетей - в сюжете "Актуальной камеры".

Перебои с карточными платежами накануне застали врасплох тех, кто оказался в магазинах и у банкоматов незадолго до 7 вечера. На устранение проблемы ушел час. Руководитель оператора банковскими терминалами Nets Estonia принес извинения за причиненные неудобства, и объяснил, почему они возникли.

"Вчера произошел сбой в работе базы данных, и обычно в таких случаях происходит автоматическая перезагрузка системы, но этого не произошло. Сейчас мы работаем с производителями, чтобы выяснить, в чём была причина сбоя. Система не работала в течение 63 минут. Это коснулось всех банковских карт, кроме Swedbank, потому что у них свой центр по обслуживанию карт", - пояснил руководитель Nets Estonia Райво Тинн.

Сбой работы банковских карт затронул как покупателей в Эстонии, так и тех, кто совершал покупки за границей. Как говорят в фирме-операторе Nets Estonia, вчера еще повезло - самое активное время использования банковских карт обычно - с полудня до 7 вечера. А представители торговых сетей подсчитали: больших убытков сбой в системе не вызвал, несмотря на происходившее у касс.

"Конечно, такая ситуация раздражает клиентов: пришли в магазин, набрали полную корзину или тележку товаров и в итоге не могли оплатить свою покупку, образовались большие очереди. И были те, кто просто оставлял свои корзины с товаром и уходил", - рассказал специалист по коммуникациям СООР Мартин Мийдо.

"На показателях оборота сбой не сильно отразился. После перебоя число карточных платежей, конечно, резко упало - до нуля, и даже после того, как проблема была устранена, доля карточных платежей была крайне мала, поскольку продавцы еще не знали, что сбой позади. К счастью, новость быстро распространилась и подготовленные покупатели шли к кассам уже с наличными", - добавил специалист по коммуникациям Selver Карл-Вильям Вазерик.

Сегодня ночью компания Nets Estonia планирует провести проверку всей своей системы, чтобы выяснить причину сбоя. В течение этого времени могут возникнуть перебои с оплатой банковской картой. Последний раз подобная неисправность в системе произошла в октябре 2016 года, однако не в таком большом масштабе.