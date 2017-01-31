Оппозиция: темой гражданства Ратас хочет разыграть "русскую карту" на выборах

Идея премьер-министра, лидера центристов Юри Ратаса предоставить гражданство без дополнительных требований всем, прожившим в Эстонии не менее 25 лет, нашла лишь частичную поддержку среди парламентских партий. В оппозиции заявили, что Ратас хочет разыграть так называемую "русскую карту" на грядущих выборах, передает "Актуальная камера".

Тема так называемого нулевого варианта гражданства стала вновь актуальной после интервью с премьером-министром Юри Ратасом. В беседе на "Радио Свобода" политик, представляющий Центристскую партию, сообщил, что выдача эстонского гражданства без дополнительных требований всем людям, прожившим в Эстонии 25 лет и больше, станет основной темой следующих парламентских выборов.

Депутат Рийгикогу, центрист Эрки Сависаар сказал "АК", что партия вынашивает эту идею уже не первый год. "Они прописана в программе нашей партии. Нет смысла не замечать людей с серым паспортом и пытаться закрывать глаза на данную проблему. Сегодня в Эстонии проживает 100 000 людей, у которых просто отсутствует гражданство", – сказал он.

Среди партнеров Центристской партии по коалиции мнения разделились. Если социал-демократы готовы обсудить возможные послабления, то в Союзе Отечества и Res Publica считают, что инициатива быть гражданином того или иного государства должна исходить прежде всего от самого человека.

"Это своего рода соглашение между конкретным человеком и государством, – отметила депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL). – И прежде, чем заключать это соглашение, обе стороны должны сделать шаг навстречу друг другу. Требования в вопросе получения гражданства в нашем государстве не настолько сложные. Поэтому в данном случае я не вижу как таковой дискуссии на тему резкого снижения этих требований".

Депутат парламента от Социал-демократической партии Кальви Кыва отметил, что политика в области гражданства смягчается. "Мы готовы обдумать перспективу и, вероятно, какие-то из предложений найдут и нашу поддержку".

В парламентской оппозиции уверены, что своим заявлением Юри Ратас, как представитель Центристской партии, хочет вновь разыграть так называемую "русскую карту" в преддверии выборов в муниципальные самоуправления.

"Центристская партия остается той политической организацией, которую русскоязычное население поддерживает даже больше, чем эстонцы. Если посмотреть на статистику, то сегодня центристов поддерживает примерно 80% русскоязычных жителей", – пояснил депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме.

Представитель Свободной партии Криста Ару сказала, что государство должно больше работать с методикой проведения курсов эстонского языка, но менять направление политики нельзя. "Мы должны сделать все, чтобы люди с серыми паспортами чувствовали себя членами эстонского общества. Однако менять направление политики – это плохо".